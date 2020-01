Este jueves fue adjudicada la troncal de TransMilenio por la Avenida 68.

En sus redes sociales, la alcaldesa Claudia López explicó el proceso para abrir la licitación.

"El 1 de noviembre, cuatro días después de las elecciones y desconociendo lo que votamos,Peñalosa abrió la licitación de TransMilenio por la 68 y recibió las propuestas en diciembre 30", dijo.

"Como pasó con el TransMilenio por la Séptima, solo puedo frenar y decidir no hacer la troncal de la 68 si tengo una solicitud de un juez o de la Procuraduría. A mi pesar, y lamentándolo, no la tengo aún. Aunque no me gusta, y así quisiera, no puedo suspender la licitación", agregó la mandataria.

Debido a que ya varios grupos empresariales presentaron ofertas para la licitación, pararla expondría a Bogotá a demandas.

"Si suspendiera la licitación sin tener la orden, expongo a todos los ciudadanos a que saquen de sus bolsillos e impuestos para pagar las eventuales demandas", confesó.

TransMilenio por la 68 no tiene marcha atrás, la licitación ya quedó adjudicada

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó este jueves que en una audiencia pública adjudicó la construcción de la línea troncal Avenida 68 alimentadora de la Primera Línea del Metro, la cual inicia en la Autopista Sur y finaliza en el Carrera 7ma con calle 100.

Según lo estípulado, el proyecto de la Av. 68 tiene una longitud de 17 kilómetros y cruza por 10 localidades de la ciudad: Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos.

En la Av. Primero de Mayo se construirá una estación intermodal donde los ciudadanos tendrán un paso subterráneo para poder conectarse entre la Primera Línea del Metro.

El proyecto de la Av. 68 tendrá conexiones operacionales con 5 vías arteriales (NQS, Américas, Calle 26, Suba y Séptima), lo que se traduce en pasos subterráneos o puentes vehiculares, que evitan trasbordos para los ciudadanos.