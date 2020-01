(VIDEO) "Más bien dígale a su marido que venga": le dice hombre a conductora después de estrellarla

Un transeúnte captó el momento en que una mujer le reclama a un conductor.

El hecho se presentó en una vía del centro de Bogotá.

De acuerdo con las imagenes, el hombre chocó por detrás el vehículo de la joven.

"Entonces, ¿qué quiere, idiota?, ¿cuánto me va a dar? (…) ¿A dónde voy a orillar? Muestre cuánta plata tiene… Sí, lo muevo (el carro) y después ¿qué?", dice la mujer al inicio de la grabación.

Ante el reclamo, el conductor le responde: "por eso le digo, aquí trabajo, a dos cuadras. ¡Cálmese! Más bien, dígale a su marido que venga y yo arreglo con él".

"Vea, pedazo de mar$%#, no me diga bruta que es lo único que le hace falta, estúpido. Yo no necesito a mi marido. Ya voy a llamar al seguro", añade la conductora.

A la advertencia, el conductor le dice que llame a tránsito para que la grúa se los lleve.

Al final de la grabación la mujer vuelve y le reclama: "Idiota, es un carro cero kilómetros. Esa pieza vale más de lo que vale su hiju..%&··. carro. Tras de que la caga, sigue cagándola. ¡No sea bruto! Si no sabe manejar cómo lo va a meter ahí"

Las imagenes fueron compartidas en el grupo de Facebook Motos y Motores.

