Voces a favor y en contra del protocolo para protestas en Bogotá

La jornada del 21E en Bogotá fue convocada inicialmente como un cacerolazo de final de tarde en la plaza de Bolívar, pero diferentes organizaciones sociales llamaron a plantones que en su mayoría transcurrieron pacíficamente durante el día.

Aunque las muestras culturales lideraron las diferentes movilizaciones, en algunos puntos se presentaron graves alteraciones al orden público que pusieron a prueba el protocolo que Claudia López anunció para garantizar la protesta social.

En esa medida, la mandataria detalló que de los 20 puntos donde se realizaron marchas, solo en cuatro tuvieron que intervenir las autoridades.

Según el balance oficial, ocho personas resultaron heridas (ninguna de gravedad), 86 fueron conducidas al Centro de Traslado por Protección (CTP) y tres fueron judicializadas.

Al entregar las cifras, la alcaldesa se puso el retrovisor recordando el manejo que la alcaldía de Enrique Peñalosa le dio a la protesta: “Recibí una Alcaldía y una ciudad, en la que la protesta social se manejó con estigmatización, militarización, toques de queda y muertes como la de Dilan Cruz; hoy podemos informarle a Bogotá, que en esta protesta social no hubo estigmatización, militarización ni muertos que lamentar. En su inmensa mayoría, las movilizaciones fueron pacíficas”.

Igualmente, señaló que el 21E dejó varias lecciones a la Administración Distrital como el aumento de los gestores de convivencia; la disminución del tiempo de respuesta entre el momento en que la Fuerza Disponible está atendiendo las movilizaciones y la entrada del Esmad; y judicialización efectiva de los vándalos que se infiltran en las movilizaciones.

“No vamos a ceder, las mayorías ciudadanas son pacíficas y tienen reclamos legítimos y por esto no vamos a usar la violencia para acallarlos en sus legítimos reclamos. Seguiremos protegiendo la vida, facilitando la movilidad y pidiéndole al Gobierno que no converse, sino que solucione”, aseguró López.

Voces a favor y en contra del protocolo para protestas en Bogotá

El protocolo de atención a manifestaciones que anunció la Alcaldía consta de cuatro puntos en los que prima el diálogo y la concertación antes que el uso de la fuerza. Su aplicación ha causado voces de rechazo y apoyo, que terminaron de consolidarse tras la agitada jornada de protestas.

Para empezar, el concejal Diego Laserna, del Partido Alianza Verde, exaltó a la Alcaldía de Bogotá, porque ha defendido que la primera opción sea el diálogo. Adicionalmente, hizo un llamado a las autoridades para que fortalezcan su trabajo con el fin de detectar a los violentos que opacan la protesta: “Hay varias teorías alrededor de este tema. Algunos creen que son personas vinculadas a agentes estatales, otros dicen que son parte de organizaciones armadas o grupos ilegales; pero lo importante es que sepamos quiénes son esos violentos. La prioridad es que las autoridades y la Alcaldía identifiquen a los vándalos”.

De otro modo, la concejal Diana Marcela Diago, del Centro Democrático, condenó duramente actuar de la Alcaldía y pidió evaluar la continuidad del Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien ha sido protagonista en la atención a las protestas: “Fuimos testigos del fracaso del nuevo protocolo para la atención de la protesta social. Desmanes, bloqueos y enfrentamientos caracterizaron la jornada de marchas. Creer que todos los manifestantes responden al diálogo es un gran error”.

Siguiendo por esa misma línea, el cabildante Samir Abisambra, del Partido Liberal, le pidió al secretario de Seguridad, Hugo Acero, que le diera la cara al Concejo de Bogotá y a la ciudadanía: “No veo al secretario de Seguridad de Bogotá, no ha aparecido, no se ha manifestado, no ha dicho qué piensa de las marchas, le pedimos al secretario que aparezca”.

De forma similar, Colombia Justa Libres anunció un debate de control político al nuevo protocolo de protestas en Bogotá. Así lo señaló el concejal Emel Rojas: “La colectividad radicó proposición citando a los secretarios de Gobierno y Seguridad para que respondan ante el Concejo por las deficiencias del nuevo protocolo de protestas”.

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, también se refirió al manejo que la Administración Distrital le dio a las protestas. Dijo que los actos vandálicos “son algo que no se puede minimizar”. Adicionalmente, afirmó que acudir a dos fuerzas de la Policía significa “un desgaste muy grande” y mayores controversias con los ciudadanos que marchan.

(PYR) Andrés Nieto, experto en seguridad

¿Cuáles son los puntos a resaltar del protocolo para garantizar la protesta social?

Frente a la propuesta que hace Claudia López para el manejo de la protesta sociales, en la Universidad Central tenemos tres puntos a resaltar.

El primero es la creación de mesas de diálogo y concertación con diferentes líderes, gremios y representantes de la protesta sociales es fundamental. También se debe resaltar la creación de instancias y de procesos anteriores al uso de la fuerza pública, particularmente del Esmad.

Por último, hay que destacar la nueva figura de madres gestoras de paz.

¿Cuáles son las recomendaciones para que el protocolo se cumpla?

Para que todo esto funcione hay que realizar procesos de capacitaciones, sensibilización y empoderamiento a los grupos de gestores; además de la ampliación del número de este equipo para llegar en simultánea no solo a la protesta, sino a otros escenarios.

Todo esto debe tener un seguimiento y cumplimiento, que está claro en el decreto 563 de 2015 que se deja en la administración de Gustavo Petro con unos roles que hasta el día de hoy no se han cumplido, como los veedores que deben estar alrededor de la protesta, la articulación para defensores de derechos humanos y la articulación con el Ministerio Público, que es fundamental para que las movilizaciones no terminen en desmanes o violencia desmedida de cualquiera de las partes.

¿Cuál es la conclusión del manejo que la Alcaldía de Bogotá le dio a la protesta del 21E?

Nos deja varios aprendizajes. Inicialmente, que los gestores de convivencia son fundamentales en el protocolo, pero son insuficientes al día de hoy. Necesitamos ampliar el número de gestores, profesionalizarlos y darles todas las herramientas con conexión directa con los organismos de control para activar los protocolos.

Igualmente, hay que resaltar que la primera medida de la Alcaldía no fue el uso del Esmad y eso es muy valioso en el respeto del protocolo.

En tercera medida, debemos reprochar cualquier acto vandálico que se presente y además cualquier agresión. Tenemos que aprender a respetar la vida.

¿Se trata de un tema social o de orden público?

Las diferentes ciudades responden hoy por este tipo de temas como si fuera un problema de seguridad o de orden público, y realmente es un problema estructural. El Gobierno Nacional debe prestar atención a las solicitudes de los grupos que se están movilizando para que de raíz se solucione, porque si no, vamos a terminar en debates de problemas de convivencia, cuando de fondo es un tema de personas que no están conformes con la situación del país.