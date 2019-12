"Hemos realizado toda la defensa técnica y jurídica de TM por la Séptima": Yaneth Mantilla, directora del IDU

La cartera, destinada a ejecutar obras viales y de espacio público, le deja a la administración de Claudia López la responsabilidad de efectuar los proyectos que están en pie.

¿Cuál fue la entidad que recibió y cuál e s la que deja?

Cuando llegué al IDU encontré una entidad desmotivada, con unos funcionarios públicos desilusionados por todas las denuncias de corrupción que afectaron la imagen y reputación de la entidad.

Hoy, después de cuatro años, puedo decir que trabajar por Bogotá valió la pena. Hemos entregado 65 obras, algo que ninguna administración había logrado, que se componen de 30 grandes proyectos de infraestructura como el TransMiCable, la nueva calle 183, la avenida Tabor en Suba, las avenidas Bosa y Cali en el suroccidente, y el puente de la calle 183 con Autopista Norte, entre otros. Además, entregamos 35 obras de mantenimiento en toda la ciudad.

Algo muy importante también es que dejaremos 37 obras en construcción que entregará la administración de Claudia López, como la avenida Guayacanes que ya está en obra, la extensión de la troncal Caracas hasta el portal Usme, los nuevos puentes vehiculares en la 127 con Boyacá y su conexión con la avenida Rincón en suba, y la renovación de la Zona Rosa, entre otros.

Dejamos una ciudad planeada y diseñada a corto y largo plazo, por eso entregamos 31 proyectos en proceso de licitación para que sean adjudicados, entre ellos están las troncales de la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali, así como obras de gran impacto como el interconector de la NQS por Bosa.

Y finalmente, dejamos 48 diseños finalizados para que la próxima administración se ahorre tres años de planeación y pueda empezar la ejecución de la transformación de infraestructura vial que necesita Bogotá.

¿Cómo va el cobro de valorización en Bogotá?, ¿cuáles son las cifras a la fecha?

El cobro es muy importante, pero lo más importante es que los bogotanos sepan dos cosas: una, que nos pusimos al día las obras de valorización de pasadas administraciones; y dos, que con esta nueva valorización vamos a hacer 16 grandes obras, de las cuales, por primera vez, la gran mayoría son ciclorrutas y senderos peatonales.

Hasta el momento, más del 46% de los contribuyentes (170.260) ya pagaron la valorización, con lo que se han recaudado 292.684 millones de pesos. En promedio, al día, 12.000 bogotanos están pagando la valorización.

Es importante recordarles a los 371.111 contribuyentes que el próximo 20 de diciembre a las 4:30 p.m. vencerá el primer plazo para cancelar este tributo con el 10% de descuento.

Ya está adjudicada la extensión de la troncal Caracas, ¿de qué se trata el proyecto?

Actualmente, la Caracas en el sur es una vía de dos carriles por sentido, sin andenes ni ciclorruta, donde los buses articulados comparten el carril con los carros particulares, motos, taxis y rutas del Sitp, y en donde los peatones y ciclistas arriesgan a diario su vida transitando por ahí. Con esta obra queremos dar mayor seguridad vial y un mejor servicio a miles de habitantes del sur.

La troncal Caracas inicia en la estación Molinos, pasa por un costado de la Escuela de Artillería del Ejército y de la cárcel La Picota, para conectarse con el portal de Usme. En total son 4,15 kilómetros nuevos de vía, se construirá una ciclorruta, espacios para caminar con aceras de siete metros de ancho y, por supuesto, vamos a tener el transporte público y el transporte privado organizado en ocho carriles: cuatro para cada uno. Organizando el tráfico y dando prioridad al transporte público, reduciremos los tiempos de traslado hasta en 45 minutos.

¿Al término de esta administración en qué quedará la troncal 68?

Con TM por la avenida 68 lograremos conectar a los ciudadanos con la primera línea del metro y siete troncales de TM, incluyendo la troncal de la Séptima. El proyecto contempla 17 kilómetros, 21 estaciones de última generación, ciclorrutas, andenes amplios, arborización y va desde la Autopista Sur hasta la carrera Séptima con calle 100.

Realizamos los estudios y diseños de este megaproyecto y logramos dejar abierta la licitación para que pueda ser adjudicado por la próxima administración.

¿Cómo avanza la ampliación de tres portales (Américas, Sur y Tunal) de TransMilenio?

Nos comprometimos con la ciudad para ampliar la infraestructura y así mejorar el servicio del sistema TransMilenio. Para ello, el IDU ha invertido más de $81.900 millones en la ampliación de los portales Américas, Sur, y Tunal, beneficiando a los habitantes de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.

El más avanzado es el portal Américas, donde habrá 167 estacionamientos nuevos para buses que estarán ya funcionando en el primer trimestre, pues la obra ya superó el 55% de avance. En el portal Tunal, las obras registran un avance del 44% e incluyen la construcción de una nueva y moderna plataforma de 178 metros de longitud, que beneficiará a más de 45.000 habitantes de barrios como Venecia, Carvajal, Muzú, Quiroga, Tunjuelito y Arborizadora. El portal Sur, por su parte, tendrá una ampliación de la tercera plataforma, incluyendo un túnel peatonal, con escaleras y rampas.

¿Qué líos jurídicos atraviesa el proyecto de TransMilenio por la Séptima?

Desde hace siete meses, cuando fue suspendida la licitación, primero por una solicitud de la Procuraduría y luego por una medida cautelar de un juez.

Nosotros hemos realizado toda la defensa técnica y jurídica de este proyecto ante los organismos de control y las autoridades judiciales, con lo cual hemos demostrado que tiene toda la viabilidad técnica, que está armonizado con los planes parciales, y que es una solución de movilidad que necesitan miles de bogotanos.

¿Cómo va la compra de predios para construcción del metro de Bogotá?

En el IDU hemos realizado un trabajo minucioso para realizar la adquisición de los 119 predios que se requieren para la construcción de la primera línea del metro.

A la fecha, ya negociamos la compra de 104 predios, de los cuales, 93 ya fueron recibidos por la entidad. Otros 11 predios aún se encuentran en negociación y cuatro se encuentran en proceso de expropiación administrativa.

¿Cuál ha sido el trabajo por la Séptima Peatonal, ¿cuándo están listas las obras?

A la fecha las obras tienen un avance en ejecución que supera el 80%. Actualmente se trabaja en temas de enchapados y en las intersecciones de las calles 24 y 17. Prácticamente está finalizada la obra y esperamos tenerla lista el 30 de diciembre, pues las marchas, las protestas y el vandalismo contra la obra nos han postergado unos cuantos días el cronograma.

Nosotros logramos rescatar este proyecto al que le faltaban nueve estudios, que no había iniciado cuando llegamos, y en el que a mitad de camino el contratista seleccionado por la pasada administración (PEATONES GO) se declaró en quiebra. No ha sido fácil, y sin duda le hemos pedido excusas a los comerciantes y transeúntes por los problemas que ha generado la obra, pero hoy en día tiene otra cara, se ve hermosa, y ya falta poco. Finalizada la obra se tendrá un mes más para los últimos ajustes.