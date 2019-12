Fue él quien disparó la escopeta calibre 12 que cobró la vida de Dilan Cruz, de 18 años, durante la tercera jornada de marchas y protestas, el pasado 23 de noviembre. Por primera vez habla policía que le disparó a Dilan Cruz.

Se trata de un hombre nacido en Bogotá, de 32 años de edad, que está casado y tiene un hijo. Así mismo, ha sido parte de la Policía desde que tenía 18 años de edad.

En una entrevista exclusiva con El Tiempo, el agente respondió a algunos cuestionamientos y pidió disculpas a la familia del joven.

Al ser indagado sobre lo que pasó en el punto donde estaba Dilan, el policía explicó lo siguente:

"Lo primero que hice fue avisar a funcionarios que debía despejar la zona. Estaba una personera, les avisamos que debíamos proceder. Les dije: ‘Retírense de la vía, retírense de la vía’, y la gente empezó a decir: ‘Van a proceder, van a proceder’. Cuando avanzamos, recibimos agresiones con objetos contundentes. Iniciamos el procedimiento con el uso progresivo de armas y elementos menos letales. Como el ataque hacia nosotros y otras personas no se detenía, se hizo uso de la escopeta para disuadir y dispersar. Sobre el lamentable incidente de Dilan no me puedo referir: es materia de investigación".

Por primera vez habla policía que le disparó a Dilan Cruz

Al preguntarle sobre lo que estaba haciendo Dilan en ese contexto, el uniformado afirmó que no era fácil especificarlo.

"Nos enfocamos en grupos, no en personas en particular. Solo sé que es uno de los muchachos que toman la parte del frente de la agrupación (sic), de los tantos que tienen su rostro cubierto. Saber todo lo que hizo es muy complicado", dijo.

El uniformado afirma también que actuó dentro de los protocolos y que eso lo hace sentir en parte tranquilo, además de que ha recibido el apoyo por parte de la Policía Nacional, institución a la que se siente orgulloso de permanecer.

Sin embargo afirma que esta situación es dura para él y su familia.

"He estado muy preocupado, al igual que mi familia. Soy católico y entiendo qué es la vida de una persona. Claro que me afecta. Pero estoy seguro de mi procedimiento, actué dentro de los protocolos y se trató de un hecho desafortunado. Además, temo por mi seguridad y la de mi familia".

También dijo que si tuviera en frente a la familia de Dilan les brindaría toda su solidaridad en este momento.

En cuanto a el arma utilizada comentó que no puede opinar, pues no es quien toma las decisiones, pero afirmó que la Policía siempre está en pro de mejorar.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

También le puede interesar: