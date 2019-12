Ayer en horas de la noche se conoció la noticia de que la alcaldesa electa y la senadora se casan. Se conocen detalles de la boda de Claudia López y Angélica Lozano. Se conocen detalles de la boda de Claudia López y Angélica Lozano.

El hecho lo dio a conocer Diana Calderón, en Hora 20, y aunque es algo que las dos mujeres llevan planeando desde hace iempo, a muchos los tomó por sorpresa.

Felicidades a @ClaudiaLopez y @AngelicaLozanoC por su decisión de casarse y llevar a este país a los avances como sociedad, a la lucha contra la corrupción y por compartir su amor inspirador!!!!! — Diana Calderón (@DianaCalderonF) December 13, 2019

Lo primero que se ha sabido tras conocerse la noticia es que la canción ‘Hasta el techo’, de ChocQuibtown, será el tema central del matrimonio, que se llevará a cabo el próximo lunes 16 de diciembre.

Se conocen detalles de la boda de Claudia López y Angélica Lozano

Según se dijo esta mañana en 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, se trata de una canción que las identifica y que se han dedicado mutuamente en varias ocasiones.

En el noticiero radial también se indicó que desde el 2016 Angélica Lozano había creado un grupo que se llama "Madrinas" para cuadrar todo lo del matrimonio, pero que no ha habido mucho tiempo para la organización.

Contaron que la fecha la han tenido que mover muchas veces y que los preparativos han sido imposibles con la campaña presidencial de Claudia.

También se sabe que otro de los grandes sueños de Claudia y Angélica es ser madres, por lo que ya han utilizando diferentes métodos como la fecundación in vitro, que hasta el momento no han funcionado, y que no se cierran a la posibilidad de adoptar.

MÁS NOTICIA DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

También le puede interesar: