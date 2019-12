El primer nombramiento de la nueva alcaldesa de Bogotá

El primer nombramiento de Claudia López.

La alcaldesa electa, Claudia López, inició esta semana revelando el nombre del que será el secretario de Gobierno a partir de 1 de enero, día de la posición.

Se trata de Luis Ernesto Gómez,quien es economista y politólogo de la Universidad Humboldt de Berlín, con maestría en Política Pública y Administración del London School of Economics.

Se ha desempeñado como viceministro de Trabajo y viceministro del Interior.

Aunque inicialmente fue aspirante a la alcaldía, con el paso de los días decidió unirse a la campaña de López.

La alcaldesa destaca su experiencia como fundador de Activista, un movimiento cultural y político con fuerte presencia en la capital.

"Luis Ernesto Gómez, economista y politólogo de 38 años, padre de dos bogotanitos, fundador de Activista y líder de las causas de esta nueva generación será a partir del primero de enero de 2020 el nuevo Secretario de Gobierno de Bogotá", expresó López en su cuenta de Twitter.

Luis Ernesto Gómez @LuisErnestoGL, economista y politólogo de 38 años, padre de dos bogotanitos, fundador de @ActivistaCo y líder de las causas de esta nueva generación será a partir del primero de enero de 2020 el nuevo Secretario de Gobierno de Bogotá.#BogotáCambia#FelizLunes pic.twitter.com/lNRLicCzzt — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 9, 2019

"Muy feliz con este nombramiento", "en mejores manos no podía quedar, "ojalá lo haga bien, pero tengo mis reservas", "muchas de sus ideas no las comparto y muchas de sus actitudes no me gustan pero espero por el bien de Bogotá que lo haga bien, y que construya sobre lo construido", "confiamos en sus capacidades, seremos muy críticos de su gestión", expresan algunos comentarios de los seguidores de la alcaldesa electa en Twitter.

