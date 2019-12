Estudiante de la Universidad Distrital apareció golpeada y desorientada.

Yohana Aroca, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que había desaparecido el miércoles, ya está con sus seres queridos.

La estudiante, de 21 años, de segundo semestre de la Licenciatura en Educación Infantil de la Facultad de Ciencias y Educación, fue vista por última vez el pasado miércoles 27 de noviembre a las 5:00 pm, cuando tomó un bus del Sitp.

En su momento, la madre de la estudiante, Gloria Acevedo, dijo a Caracol Radio que su hija había regresado a vivir con ella porque la relación con su expareja se había deteriorado.

La mujer resaltó que ante la decisión de dejarlo, el hombre la amenazó.

Actualmente, Yohana se recupera en un hospital.

Gloria Acevedo, madre de la estudiante, dijo a El Tiempo la joven tiene golpes en todo su cuerpo y está desorientada, con pocos recuerdos de lo que pasó.

"Un señor me llamó hoy a las tres de la mañana. Me dijo que la había encontrado y que me la mandaba en un taxi. Yohana llegó y estaba toda golpeada. El único sitio que no le tocaron fue la cara. Me contó que le dijeron que ahí no la golpeaban 'porque tenía un rostro muy bonito'", relató Gloria.