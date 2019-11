En la mañana de este sábado Julio Sánchez Cristo entrevistó a la hermana del joven asesinado por el Esmad y le dio la noticia. Le van a regalar una casa a la familia de Dilan Cruz por ejemplar postura de su hermana.

En medio de la entrevista, el periodista le dijo a Denis Cruz que había recibido un mensaje de unos “empresarios muy importantes” en el que decía que le iban a regalar una casa a ella (y su familia).

Sánchez no dijo de qué empresarios se trataba, pues manifestó que le pidieron no ser nombrados para no tener protagonismo.

“Esos empresarios me han pedido que le cuente que ellos le quieren regalar a usted una casa. Yo no puedo dar los nombres de ellos, ellos no quieren ningún protagonismo, pero quería informarle oficialmente que un grupo de empresarios, muy queridos, se han conmovido con su historia, pero sobre todo, con su manera de ser”, le dijo Sánchez Cristo a la entrevistada.

Le van a regalar una casa a la familia de Dilan Cruz por ejemplar postura de su hermana

La hermanade Dilan agradeció el gesto recordando entre lagrimas al joven, y también reconoció el apoyo que ella y su familia ha recibido de las entidades, y los colombianos en general.

Así mismo, afirmó que su familia busca ser un ejemplo de tolerancia y que así es como han manejado este caso.

“Muchas, muchas gracias por eso, y por todo el apoyo. Realmente eso era lo que él quería […], Así él no esté en este momento con nosotros, él siempre va a estar con nosotros de corazón. Y así él no pueda disfrutar la casa, eso fue lo que él siempre quiso, que nosotros tuviéramos una estabilidad, que saliéramos adelante. Muchas gracias por absolutamente todo”, manifestó Denis Cruz.

