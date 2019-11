Estudiantes de la Sergio Arboleda denuncian agresiones y censura de funcionarios por apoyar el paro, universidad lo desmiente

Durante las protestas que avanzan en Colombia durante el Paro Nacional que arrancó el 21 de noviembre y se mantiene activo, son muchos los estudiantes de universidades que se han sumado a las manifestaciones, entre ellos un grupo de la Universidad Sergio Arboleda. Ellos, desde que iniciaron las marchas han sentado voz de protesta en contra del gobierno de Iván Duque, quien de hecho salió egresado de dicha universidad.

Ese último motivo no es ajeno, ya que es uno de los motivos que manifiestan los estudiantes para denunciar censura y agresiones por parte de funcionarios del recinto estudiantil. Según aseguran las supuestas víctimas, el rector de la Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, los calificó de "narcoterroristas" durante la jornada del miércoles.

Estudiantes de la Sergio Arboleda denuncian agresiones y censura de funcionarios por apoyar el paro

Asimismo, afirman que el director del centro de estudios asiáticos de la institución, Juvenal Infante, agredió a un par de ellos de manera física. "Juvenil Infante, líder de investigación asiática de la U, intentó quitarnos los carteles y golpeó dos estudiantes", aseveró uno de ellos a El Espectador.

La Universidad Sergio Arboleda se defiende

Ante la denuncia, PUBLIMETRO pudo hablar con Infante, quien contó su versión sobre lo sucedido. El funcionario aseguró que nunca agredió ni física, ni verbalmente a ninguno de los estudiantes, que según sus palabras no eran más de treinta.

Eso sí, afirmó que hubo una conversación en la que les dijo que ellos no representaban a los alrededor 8.000 estudiantes que cursan sus carreras de pregrado en la sede de Bogotá.

A su vez, Infante aceptó que a la universidad, en cabeza del rector, no les gustó para nada que las protestas se realizaran en la entrada de la Sergio Arboleda, en a 74 con 15. Al decirles que no estuvieran allí y solicitarle que no usaran el logo de la Universidad en las marchas que se adelantan en el país, los estudiantes le preguntaron por qué, a lo que Juvenal Infante les respondió "por sinvergüenzas".

Ante la pregunta de PUBLIMETRO sobre si la Sergio Arboleda estaba en contra de las marchas, al ser la casa madre de la educación superior de Iván Duque, Infante aseguró que no es así, aunque trazó límites. "Una cosa es protestar, otra es tratar de destruir. Da tristeza ver a una ciudad atentada en su integridad", definió.

Al caer la tarde del viernes, la universidad emitió un comunicado donde rechaza la violencia y afirma que las versiones de os estudiantes no corresponden a la verdad de los hechos.

