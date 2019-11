¿Bogotá sin Esmad? El experimento que planteó comandante de la Policía Metropolitana

El general Hoover Penilla analizó lo que podría pasar si se llevaran a cabo manifestaciones o protestas en Bogotá sin Esmad.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía ha sido fuertemente criticado y rechazado en medio del paro nacional. La labor del Esmad, en especial, fue manchada por las lesiones que sufrió el joven Dilan Cruz, impactado por una bomba aturdidora el pasado sábado y que se encuentra en estado crítico en el Hospital San Ignacio. Por esto, algunos de los llamados en el paro han sido a acabar con el escuadrón y dejar a Bogotá sin Esmad.

El general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, planteó que usaría a sus subordinados en otras tareas. Pero, debido a las restricciones que se están planteando, aseguró que el remedio sería peor que la enfermedad.

"No los distraería en eso [las marchas]. Yo sería el primero en decir que no hay problema, pero como la experiencia me indica que siempre terminan en situaciones que no deben ser, pues está la prevención", aseguró Penilla este domingo.

También añadió lo que pasaría si se presenta una manifestación en Bogotá sin Esmad. "Podemos hacer el ensayo, un experimento: no saquemos al Esmad. Entonces vamos a empezar a escuchar, a gritos, por todos los medios: ‘¿En dónde está el Esmad? ¿Por qué está pasando esto [disturbios]? ¿Por qué dejaron que sucediera? ¿Quién va a responder?"", dijo.

Si bien el Esmad fue necesario para regular la protesta en sectores como Patio Bonito y Suba, donde hubo desmanes y saqueo de negocios, en otros sectores su actuación fue criticada. Por ejemplo, los últimos días han tenido bloqueos y plantones en sectores como el Parkway y Cedritos. Allí no llegó el Esmad y las manifestaciones se realizaron en paz.

