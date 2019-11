Perro hirió a niña de dos años y le provocó 20 puntos en su rostro

El padre de la niña de dos años lastimada en el sur de Bogotá exigió a las autoridades y al dueño del can responder.

Un grave caso de agresión de un animal se registró en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. La víctima fue una niña de dos años que fue mordida por un perro de raza pitbull, catalogada como peligrosa. El padre de la menor exigió respuesta luego de la agresión.

Según relató a Noticias Caracol Esteban Torres, padre de la menor atacada, el can primero se lanzó contra su mascota. Un vecino logró detener la agresión antes de que pasara a mayores con el perro. Pero cuando el pitbull soltó al otro animal, según el testimonio de Torres, se llevó en su boca a la niña.

El perro, que cuida una finca con caballos en Ciudad Bolívar, provocó con sus dientes fuertes lesiones. Torres denunció que en el hospital donde fue a que atendieran la menor le dijeron que no habían cirujanos que la pudieran tratar durante los fines de semana. Pero al final, la atendieron y le pusieron 20 puntos de sutura.

El dueño de los canes no ha respondido por el dramático caso. "Vive a dos cuadras de la casa y no ha ido ni siquiera a preguntar cómo está la niña. Él simplemente dice que él no responde, que el perro no es de él", aseguró Torres.