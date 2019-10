La triste historia de los 15 perritos que nadie ha querido adoptar en Bogotá

Mono, Pirula, Festivo, Roger, Rita hacen parte del grupo de los 15 perros que llevan más tiempo bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba).

A pesar de ser sociables y muy cariñosos, han estado en más de diez jornadas de adopción.

De acuerdo con el Idpyba, algunos de estos peludos tuvieron un pasado que les ha dejado secuela: uno tiene problemas de visión, otro complicaciones de cadera y uno más tiene problemas en sus articulaciones.

No obstante, cada uno de ellos ha recibido atención médica, tratamientos y terapias lideradas por médicos veterinarios etólogos (expertos en comportamiento animal) que se encargan de volverlos más sociables, facilitando así su adopción.

La edad también se convierte en una desventaja frente a perros que están en plena flor de su vida, y en casos más extremos, son rechazados por su color oscuro o su raza criolla.

La triste historia de los 15 perros que nadie ha querido adoptar en Bogotá

Para facilitar su adopción, el Idpyba lanzó la campaña 'Impopulares, pero amorosos', que busca los mejores hogares para estos perros que merecen todo el amor, aunque no sean tan atractivos como otros caninos.

Los interesados en adoptarlos pueden conocer las historias de cada uno en la página web del Instituto, descargando la aplicación gratuita Distrito Appnimal o asistiendo a la Unidad de Cuidado Animal ubicada en la Carrera 106 A No. 67-02 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y los fines de semana y festivos desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.