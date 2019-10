Reportan monumental trancón en el norte de Bogotá por TransMilenio varado

La noche de este martes 8 de octubre de 2019 se dificulta la movilidad en el norte de Bogotá.

Así lo reportan varios ciudadanos a través de fotos y videos en redes sociales.

Según las denuncias, en la estación de TransMilenio de la calle 100 se encuentra colapsada dada la falta de buses.

"Al momento hay alta demanda en la estación y usuarios bloquearon la vía por tres minutos", expresó TransMilenio.

Sumado al bloqueo, un articulado también se varó en el lugar.

Por cuenta del bus varado, TransMilenio añadió sobre las 7:25 p.m. que la "flota sale al carril mixto y se deja de operar estación calle 100 sentido sur-norte".

En desarrollo…

@TransMilenio Me pregunto qué clase de servicio es el que prestan, realmente no entiendo cómo este sistema no tiene un plan de contingencia cuando una estación se satura, la estación de la calle 100 está realmente imposible, dure una hora para entrar al 2 vagón..

— Tatiana (@Tati_jav) October 9, 2019