Mira y Colombia Justa Libres tienen amplias listas para llegar al Cabildo Distrital. Así van los movimientos cristianos al Concejo.

Ambas colectividades le apuestan a la candidatura por la Alcaldía de Bogotá de Miguel Uribe Turbay, porque- dicen- es el aspirante más cercano a su visión de gobierno.

¿A qué le apuesta Mira?

El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, también conocido como partido Mira, presentó para estas elecciones una lista abierta de 45 personas, que durante muchos años han sido líderes en el trabajo social y político que el partido ha realizado en las 20 localidades. Con la lista abierta o de voto preferente, el elector vota no solo por la organización política, sino por alguno de los candidatos de la lista.

Para esta ocasión, el tarjetón estará encabezado por el actual edil de Engativá, Fabián Andrés Puentes Sierra. También, se destacan los nombres de la actual Concejal de la ciudad Olga Victoria Rubio Cortés y de Carolina Novoa, exedil de Antonio Nariño.

“El partido promueve el relevo generacional, apoya los nuevos liderazgos y yo llevaba dos periodos siendo edil. Acepté hacer parte de la lista porque queremos seguir ayudándole a los bogotanos”, contó a PUBLIMETRO el candidato Fabián Puentes, quien a su vez resaltó que desde el Concejo le apostará al empleo, al emprendimiento, a la seguridad y a la movilidad.

Una de las caras más conocidas de la lista es la actual concejal Olga Victoria Rubio, quien para este periodo llegó al cabildo en reemplazo de Gloria Stella Díaz Ortiz. De ganar estas elecciones, entraría a su tercer periodo como concejal. Su trabajo ha dejado buenos resultados. Así lo resaltó a PUBLIMETRO: “Logré la implementación del teletrabajo en el Concejo de Bogotá y promoví su implementación en el sector privado; promoví la creación de la bancada informal de la mujer en el Concejo de Bogotá, la cual presidí por cuatro años y medio; realicé la Feria de Empleo, Emprendimiento y Formalización, en la que fueron atendidas 1500 personas”.

En esta ocasión, vuelve a aspirar a una curul para seguir adelante con los frentes de trabajo: “Quiero lograr, efectivamente, una migración de la informalidad a la formalidad laboral. En Bogotá, el 41% de las personas que trabajan son informales, no tienen posibilidad de un ahorro para la vejez, no tienen salud y no tienen ARL”, acentuó.

Otro de los convocados por Mira es Jonathan Stiven Rincón, quien recalca que su objetivo en el Concejo es “representar a los artistas y a los jóvenes, impulsando la generación de empleo digno y formal”.

Los que encabezan la lista en el Mira

Fabián Andrés Puentes Sierra

# 1 en la lista Mira

Químico de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de Validación y Estimación de la Incertidumbre de Metodologías Químicas y en el Modelo Estándar de Control Interno (Meci). En su desempeño profesional ha laborado con importantes entidades como Ingeominas, Icfes y la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia. Trabajó con el científico Colombiano Manuel Elkin Patarroyo y es muy cercano a los sectores científicos y de investigación.

Milita en el Mira desde hace 16 años y en la actualidad, es el secretario general del Partido Político.

Olga Victoria Rubio Cortés

# 2 en la lista Mira

Egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Colombia. Conciliadora ante el Ministerio de Justicia-Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Diplomada en Administración y Gestión Pública de la Corporación de Educación Superior Ises. Diplomada en Administración de Bienes Inmuebles de la Universidad Católica de Colombia. Auditora de Responsabilidad Social Empresarial.

Destacada en varias oportunidades como una de las mejores concejales de Bogotá. Fue quien promovió y firmó el primer pacto del teletrabajo en Bogotá y el país.

Jonathan Stiven Rincón Pineda

# 3 en la lista Mira

Es artista, egresado de la Academia Charlot como actor, director de teatro y bailarín de tap. Actualmente trabaja en el Colegio Campestre Principado de Mónaco como director de teatro, lleva ocho años enseñando a niños, jóvenes y adultos en reconocidas instituciones de la capital como Academia Charlot, Clara Luna, Vive Bailando, Baila Studio, Petipá y en colegios públicos y privados realizando montajes de teatro y musicales.

Milita en el partido desde hace ocho años como líder juvenil, le gusta compartir con su familia e ir al cine.

¿Cuál es la visión de Colombia Justa Libres?

Aunque es una colectividad muy joven, espera sentar un precedente para las elecciones del 27 de octubre. La lista de los aspirantes al Cabildo es cerrada y cuenta con 38 candidatos.

El concejal Emel Rojas, quien lidera la lista, resaltó a PUBLIMETRO los logros destacados de su carrera: “Como concejal de Bogotá, sacamos adelante el proyecto de derechos humanos, muy importante para las víctimas; también el acuerdo Escuela de Padres, que busca que los padres de familia se apersonen y sean responsables, no solamente de la formación de sus hijos, sino de la parte social con la comunidad educativa”.

Para el próximo periodo, aspira continuar trabajando por la ciudad: “Esperamos sacar adelante la política pública de familia, con enfoque integral. Esto quiere decir, involucrar no solamente a los padres, sino al Estado, para que ayuden a formar familias producto del matrimonio; también la implementación del acuerdo Escuela de Padres. De otro modo, crear una oficina pro-vida en todas las localidades para que las mujeres que piensen abortar tengan una alternativa distinta”.

A la colectividad también se unió el concejal cristiano del Partido Opción Ciudadana, Marco Fidel Ramírez, autodenominado el concejal de la familia, quien le contó a PUBLIMETRO por qué tomó esa decisión: “Colombia Justa Libres es la mejor oportunidad en la historia del país para que los cristianos nos unamos en un ejercicio político basado en principios y valores, y así lo reconocen nuestros electores, entre los que también hay católicos. En este contexto llegué al partido, y como líder cristiano, ahora integro sus filas para seguir defendiendo la vida, la familia y los valores que han constituido la tradición de la sociedad colombiana, la de la Constitución Política. En sus fundamentos ideológicos, por ejemplo, el partido se declara provida y le dice no al aborto”.

Entre los aspirantes también se encuentra Marco Acosta, el segundo en la lista, también resaltó la importancia de la familia como bandera principal: “Nosotros como lista cerrada tenemos un objetivo en común, no tenemos un objetivo individual. Hemos enfocado nuestra propuesta en defensa de la familia como eje fundamental de la ciudad. Creemos que si fortalecemos la familia, podemos restaurar temas de seguridad, movilidad y temas sociales”.

Encabezan la lista en Colombia Justa Libres

Emel Rojas

#1 en la lista

Colombia Justa Libres

Ha sido elegido por el programa Concejo Cómo Vamos como el mejor concejal de Bogotá en tres ocasiones.

Es abogado con alta experiencia y conocimiento en temas de familia, movilidad y ordenamiento territorial. Se ha desempeñado como director coordinador de personerías locales en la Personería de Bogotá, asesor de la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional, y de la Dirección de Planes Maestros y complementarios de la Secretaría Distrital de Planeación.

Marco Acosta

#2 en la lista

Colombia Justa Libres

Se ha desempañado como coordinador ejecutivo y político del Movimiento por una Colombia Justa; cofundador del mismo partido, fue candidato al Senado en 2018 y coordinador de la Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) del Senador John Milton Rodríguez, donde contribuyó al trámite de iniciativas como la creación de las Escuelas de Padres en todos los establecimientos educativos. Es politólogo de la Universidad Javeriana, con énfasis en gestión pública y materias complementarias en Derecho. Está terminando la carrera de Teología y es el pastor general de la Iglesia Dios.

Marco Fidel Ramírez

#3 en la lista

Colombia Justa Libres

Ha sido concejal de Bogotá en los periodos (2012-2015 y 2016-2019). Es magister en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, becario de la Fundación Fulbright y de la Universidad Estatal de Arizona, en producción de radio y medios electrónicos del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal). También se ha desempeñado como jefe de Libertad Religiosa y de Cultos de Colombia y personero de Bosa, entre otros cargos.