Periodista fue víctima de brutal golpiza al oponerse a un robo en Bogotá

Una periodista fue víctima de una brutal golpiza al intentar oponerse al hurto en un bus.

Todo ocurrió el sábado hacia la 1:00 p.m., a la altura de la calle 26 con carrera 33.

La víctima, una periodista que quiso mantenerse en el anonimato, se dirigía a su trabajo cuando se percató que estaban robando a un pasajero mediante la modalidad de cosquilleo.

"Cuando me di cuenta que lo estaban chalequeando, haciendo el famoso cosquilleo y le digo: 'señor, sus cosas'. No termino de avisarle cuando siento que soy bajada del bus con un golpe", narró la mujer a Citytv.

En plena vía pública, dos ladronas continuaron con la golpiza: "me agredieron en la cara, me golpearon, me dieron puños", dijo.

"Gracias a Dios llega una patrulla de la Policía, que es la que impide que me sigan agrediendo", agregó.

Las delincuentes fueron capturadas.

