El candidato a la alcaldía de Bogotá por Colombia Humana, Hollman Morris, se refirió a varios temas en una reciente entrevista con El Tiempo.

Entre otras cosas, expuso de que de ganar las elecciones estructurará la licitación del proyecto Metro subterráneo en el primer semestre del 2020. Teniendo en cuenta que los estudios del proyecto ya están listos.

Morris también explicó que se considera más progresista que de izquierda.

Para enfatizar su postura resaltó que nunca ha militado en la Juco o el Partido Comunista.

"Es que parece que fuera una izquierda vergonzante", debatió el medio.

"No, yo no soy vergonzante, nunca he cargado fusil, nada; el único fusil que cargué fue el del servicio militar. Soy javeriano, en fin. Los progresistas somos una nueva corriente, que admite que en el mundo hay gais, que hay ciudadanías ambientalistas, animalistas", respondió Morris.

"Me fui hace tres años, porque se me acabó el amor": Hollman Morris sobre su ex

Al ser cuestionado por su la situación con su exesposa, el candidato dejó claro que ningún juez ha dicho que él ha faltado a las cuotas alimentarias: "puso una medida cautelar por diferencias económicas. Violencia no ha habido".

"Y la mamá de mis hijos vive en un apartamento, se lo dejé todo, en la 80 con 5.ª, de 200 metros cuadrados, con tres carros. Me fui hace tres años, porque se me acabó el amor. Tenemos que aprender a divorciarnos en este país, ¡por Dios! Tenemos que aprender a tramitar el desamor", resaltó.