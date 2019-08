Tragedia en Bogotá: hombre mató a su pareja, hirió a su hija y se quitó la vida

En una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Berna, de la localidad Antonio Nariño, se presentó un trágico caso de violencia intrafamiliar.

En medio de una supuesta discusión, dos personas murieron.

Una menor diez años, quien al parecer es hija de los fallecidos, resultó herida.

Según las primeras versiones, el hombre asesinó a su esposa, hirió a su hija y luego se quitó la vida con un arma de fuego.

Los vecinos del sector no salen del asombro. "Escuché cuatro disparos, me asomé desde la casa y entonces salió una niña como de diez años y se cayó al piso, yo no sabía qué hacer, ahí mismo pasó una moto de la Policía y la ayudó", declaró a Capital Noticias una vecina de la zona.

Hombre mató a su pareja, hirió a su hija y se quitó la vida

El CTI de la Fiscalía llegó al lugar de la tragedia para realizar el levantamiento de los cuerpos y adelantar la investigación.

De otro modo, la menor se encuentra bajo pronóstico reservado en el hospital Santa Clara.

MÁS NOTICIAS, AQUÍ

También le puede interesar: