(VIDEO) A víctima de secuestro exprés en el 'Bronx de Chapinero' le robaron su BMW

En cámaras de seguridad se evidencia el momento en que dos delincuentes abordaron a un conductor en Bogotá.

Los bandidos fingieron hablar por celular y en segundos se metieron al vehículo de su víctima, un BMW. Todo ocurrió en el llamado 'Bronx de Chapinero', sobre la carrera 18.

"Venía en el carro y me detuve un momento en la vía para mirar mi teléfono celular, cuando sentí un ruido afuera, pensé que me estaban rompiendo los vidrios porque me ha pasado. Mi sorpresa fue cuando vi a estos dos tipos armados frente a mí, encañonándome", expresó la víctima Noticias Caracol.

"Se subieron al carro y me redujeron en la parte de atrás a punta de pistola. Me decían que me iban a entregar a alguien, no entendía bien de qué se trataba el asunto", agregó.

Tras de pasearlo por varias cuadras, los bandidos lo dejaron en un callejón cercano al Parque de los Novios y se llevaron el vehículo.

A víctima de secuestro exprés en el 'Bronx de Chapinero' le robaron su BMW

Noticias Caracol reveló las imágenes del recorrido que hicieron los delincuentes.

