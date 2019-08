"Empieza a sacarse sus partes íntimas": pasajera fue acosada sexualmente por conductor del Sitp

Cristian Darío Nova, conductor del bus de servicio público SITP, es señalado de acosar sexualmente a una pasajera.

Conforme con la denuncia de la víctima, el hecho se presentó en la ruta T-56 con destino hacia el barrio Cortijo, en Engativá. En el bus no iban más pasajeros.

En medio del camino el conductor le dijo a la joven, identificada como Lina María Suárez, que detendría el vehículo "para bajarse a orinar".

"Cuando el hombre me dice eso, yo le indico que me abra la puerta para bajarme, pero él, sin embargo, se quita el cinturón, salta el torniquete y empieza a sacarse sus partes íntimas y a masturbarse. En ese instante yo me asusté y me dirigí hacia la parte de atrás del vehículo", narró la víctima a RCN Radio.

Luego de eso, el conductor abrió las puertas del bus y ella se fue directamente a los patios del Sitp, donde lo único que hicieron fue entregarle una hoja de cuaderno para que redactara la denuncia.

La negligencia continuó cuando la joven pidió ayuda a la Policía. Según la víctima, los uniformados únicamente le tomaron los datos al acusado, pero en ningún momento lo capturaron.

pasajera fue acosada sexualmente por conductor del Sitp

Al momento el sujeto sigue libre, y muy posiblemente prestando servicio en el Sitp. Lina María, por su parte, sigue esperando que la empresa de TransMilenio o las autoridades se pronuncien.

