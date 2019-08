(VIDEO) La curiosa respuesta de hombre captado en Bogotá cargando una motosierra y un tronco

View this post on Instagram

¡De no creer! Este video ha estado circulando en redes sociales y se trata de un hombre que fue descubierto transitando en Bogotá con un tronco al hombro y una motosierra, vestido como leñador. . Mientras caminaba, un reportero que se percató del hecho lo grabó con su teléfono y se acercó a preguntarle sobre la situación. El presunto leñador, al ser cuestionado por el reportero sobre la tala indiscriminada de árboles respondió: "qué más da uno más". . Última Hora Colombia hizo seguimiento del protagonista de este hecho y resultó que se trata de @juanalbertooviedo, un joven estudiante de Bogotá el cual rechaza la tala de árboles y que busca por medio de anti-ejemplos concientizar a la gente sobre el cuidado del medio ambiente. #Patrocinado Agosto/14/2019 #ultimahoracol