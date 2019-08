"Se estaba masturbando en mi cola": crudo relato de universitaria abusada en TransMilenio

Una joven universitaria de 22 años fue víctima de una agresión sexual en un bus de TransMilenio.

Según la víctima, todo ocurrió Llegando a la estación de la Escuela Militar.

"Llegando a la Escuela Militar empiezo a sentir una fricción extraña, inusual (…) Cuando mando la mano, el señor que estaba detrás mío se estaba masturbando justo en mi cola", relató la joven a BLU Radio.

"Me giré, le grité, luego me puse a llorar, una chica me abrazó, me auxilió y la gente reaccionó y lo gritaron. Yo en ese momento estaba desconcertada", agregó a Noticias Caracol.

El abusador fue retenido por varios pasajeros y posteriormente entregado a la Policía. No obstante, la víctima teme que frágil sistema de justicia lo deje en libertad.

Crudo relato de universitaria abusada en TransMilenio

