A través de su cuenta de Twitter, el alcalde Enrique Peñalosa indicó que para ampliar las salidas por la autopista Norte y la carrera Séptima, es necesario un alza en los peajes de la Autonorte y la Séptima.

"Junto con la ANI tenemos listos los estudios para abrir licitación APP para ampliar Autopista Norte del peaje a la 190 y la Séptima del peaje a empatar con los 6 carriles de la Troncal Séptima en la 200. Si no hay reajuste de peaje, esas ampliaciones no se pueden hacer", expresó el mandatario.

"Hasta ahora todos los peajes en los bordes de Bogotá solo se han destinado a ampliar y mantener las vías del límite de Bogotá hacia afuera. No más. Si no se reajusta el peaje, no se amplían la AutoNorte y la Séptima", recalcó.

En $12.200 quedarían los peajes de la Autonorte y la Séptima

Más adelante, el mandatario reveló que es necesario subir la tarifa del peaje en $3.500.

"Germán Vargas, encargado de infraestructura del Gobierno Nacional, absurdamente amplió contrato de APP Autonorte, para ampliar vía de Bogotá hacia afuera, único tramo que no tenía trancón. Ahora, para ampliar la Autonorte y Carrera Séptima hacia Bogotá es indispensable reajustar $3.500 el peaje".

Actualmente, los automóviles, camperos y camionetas pagan $8.700 para pasar el peaje. Si se aprueba la nueva tarifa quedaría en $12.200.

