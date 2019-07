¿Cuántos bicitaxis hay en Bogotá?, censo revela la impresionante cifra

La Secretaría Distrital de Movilidad realizó el censo de bicitaxistas, como parte de las acciones integrales para atender lo dispuesto por la Resolución 3256 de 2018 del Ministerio de Transporte, que reglamenta la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en bicitaxis sin motor y en bicitaxis con pedaleo asistido en el territorio nacional.

El Estudio de caracterización del bicitaxismo, que contempló una fase de recolección de información primaria en campo entre enero y abril de 2019, fue presentado en un Foro al que asistieron propietarios y conductores de estos vehículos, líderes de los bicitaxistas, autoridades, y académicos, entre otros.

“Con el estudio, Bogotá conoce cuántos de estos vehículos operan en la ciudad, qué características tienen, cómo es la población que está involucrada en la prestación del servicio, dónde están operando y cómo lo hacen. Esta información es muy valiosa para determinar las condiciones legales, técnicas, tecnológicas y financieras más favorables para la prestación del servicio”, expresó el Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

Los datos más relevantes

El Estudio caracterizó 5535 personas con uno o más roles dentro de la operación. De ese total, se identificaron 3296 propietarios, 83 coordinadores de ruta y 4170 conductores.

Se encontraron también 592 adultos mayores, que representan 10,7% de la población total del bicitaxismo, 868 mujeres (16% del total), frente a 199 que había en 2013. La población migrante (ciudadanos venezolanos), por su parte, alcanzó el 27% del total de las personas involucradas en el bicitaxismo, es decir 1495 extranjeros.

Con relación a las condiciones socioeconómicas de la población dedicada al bicitaxismo en la capital, se estableció que el 90% de los involucrados tiene esta actividad como única fuente de recursos; el 52% pertenece al estrato socioeconómico 2; el 84% no cotiza a pensión; mientras que el 37% no tiene afiliación al sistema de salud. AQUÍ puede ampliar los detalles.

¿Cuántos bicitaxis hay en Bogotá?

La encuesta también determinó el crecimiento, tanto del número de bicitaxis en la ciudad como del uso de motores de combustión interna (prohibidos en la Resolución 3256 de 2018 del Ministerio de Transporte).

“Los bicitaxis han crecido un 52% en la ciudad en seis años, pasando de 3.054 vehículos en 2013 a 4646 en 2019”, resaltó Bocarejo durante la presentación de resultados.

De ese total (4646), los vehículos con motor de combustión (tricimotores) representan el 51%, frente a 0,2% que había en el 2013 de acuerdo con el estudio de la época, realizado por la Universidad Nacional de Colombia; mientras que los triciclos de tracción humana pasaron de ser 97% del total en 2013 a 40% en 2019.

Cabe señalar que la reglamentación que está en periodo de transición en Bogotá, de acuerdo con la normativa nacional, cobija a los bicitaxis no motorizados o a aquellos que usan motor auxiliar eléctrico para pedaleo asistido con potencia no mayor a 500W, cuya velocidad no supere los 25 km/h.