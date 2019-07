David Luna descarta su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

David Luna no será candidato a la Alcaldía de Bogotá.

El exministro lo confirmó en su columna del diario La República.

"A quiénes me preguntan y a los medios que sugieren que haré parte de la contienda electoral de este año, tengo que decirles que no. Sí, Bogotá es mi sueño, la amo profundamente y por eso propuse acordar un mecanismo que nos permitiera llegar con un candidato único de coalición de los distintos sectores (…) pero no fue posible, en consecuencia, he decidido no ser candidato a la Alcaldía, debo sumar y no dividir", expresó el exministro de las TIC.

"Más de 20 años en el servicio público me han enseñado una cosa: siempre debo sumar y no dividir. Por eso, he decidido no ser candidato a la alcaldía": Luna

Más de 20 años en el servicio público me han enseñado una cosa: siempre debo sumar y no dividir. Por eso, he decidido no ser candidato a la alcaldía. Aquí mi reflexión completa: https://t.co/IhEkgWNcbr — David Luna (@lunadavid) July 25, 2019

