En una cadena de trinos, la Alcaldía de Bogotá defendió a capa y espada su gestión.

"Decidimos unirnos a las denuncias de las fotos de canecas que abundan en la ciudad. Pero encontramos algo muy preocupante. No son sólo las canecas, es todo", expresa el primer mensaje, teniendo en cuenta que por redes sociales han criticado la cantidad exagerada de estos elementos en ciertas vías.

El Distrito también exaltó las nuevas ambulancias: "¿76 ambulancias nuevas para Bogotá? De esas, se compraron 41 y al Distrito le dio por recuperar 35 del tan famoso carrusel de la contratación. ¡El colmo!".

El tema de los nuevos buses de TransMilenio no podía faltar, pues la licitación fue duramente criticada porque los eléctricos quedaron por fuera: "la Alcaldía se deschavetó, está cambiando la vieja flota de TransMilenio por una nueva con 1.441 nuevos buses limpios con tecnología Euro V con filtro y a gas ¿Acaso eso era necesario para la ciudad?"

Los irónicos trinos con los que la Alcaldía de Bogotá defiende su gestión causaron revuelo en redes

Decidimos unirnos a las denuncias de las fotos de canecas que abundan en la ciudad. Pero encontramos algo muy preocupante. No son sólo las canecas, es todo. Abrimos hilo para denunciar tanta gestión. pic.twitter.com/Q0PxVDY0E5 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) July 23, 2019

"Ay amigos … quién los asesora. Uno los defiende y salen con estas", "Tienen el descaro de criticar cuando en 12 años no se cambió una sola caneca", "La arrogancia es asquerosa", Las canecas abundan no por buena gestión, la corrupción rampante de esta administración no se puede ocultar!", expresan algunos de los comentarios en respuesta al Distrito.

