Recientemente aparecieron varios panfletos, firmados por las Águilas Negras, en el barrio Villa Luz, de la localidad de Engativá.

“Los tenemos en la mira (…) No respondemos si caen inocentes. Compartan más tiempo con su familia jóvenes. No los queremos ver en la calle robando, drogándose, con el mofle modificado o fanfarroneando (…) A todos los ciudadanos, hagan algo productivo”. expresa el mensaje de odio.

Otro de los panfletos se asegura que, "ante una creciente ola de delincuencia y violencia", se ha tomado "la irrevocable decisión de combatir la violencia con violencia".

Horas después de que se conocieran estos mensajes empezó a circular un panfleto diferente, que da un mensaje esperanzador. La comunicación, firmada por los Cóndores Blancos, expresa que "llegó la hora de la transformación social".

"Todos aquellos que se encuentren en los parques, veredas y esquinas, sembrando y reforestando, sin miedo, cuidando los páramos, humedales y lagunas, haciendo actividades pedagógicas y deportivas, tomando acciones legales y realizando encuentros culturales comunitarios serán declarados regeneradores de la humanidad", expresa un aparte del anuncio.

Con un mensaje que estremece a sus habitantes, aparece un nuevo panfleto en Engativá

😲 Acabamos de encontrar este panfleto… ¿qué piensan ustedes?, ¿los han visto? Posted by Somos Uno on Monday, July 22, 2019

"Me parece algo algo atrevido, innovador, pero lleno de buena energía no sé quiénes sean , pero es un propósito claro", "La intención es muy buena", "Excelente. Necesitamos una Colombia nueva, con transformación y esperanza", "Me encanta. Todo es cuestión de perspectiva, se ve afuera lo que se lleva adentro. La decisión es entre el amor y el miedo", "Me hicieron llorar", expresan algunos de los mensajes en respuesta a la comunicación.