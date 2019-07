(VIDEO) Bicitaxi ocasiona grave accidente en el norte de Bogotá

En la calle 161 con Autopista Norte se presentó un grave accidente en las últimas horas.

En un video de seguridad quedó registrado el momento del siniestro.

De acuerdo con las imágenes, el conductor de un bicitaxi se fue de frente contra una motocicleta tras dar un giro inesperado.

El conductor de la moto no tuvo tiempo de reaccionar, por lo que ambos vehículos terminaron en el suelo. En el hecho, al menos cuatro personas resultaron heridas (conductores y pasajeros).

CM& compartió las imágenes del momento:

Según la Secretaría de Movilidad, la reglamentación que está en periodo de transición en Bogotá, de acuerdo con la normativa nacional, cobija a los bicitaxis no motorizados o a aquellos que usan motor auxiliar eléctrico para pedaleo asistido con potencia no mayor a 500W, cuya velocidad no supere los 25 km/h.

