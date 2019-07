Recientemente tuvo eco la noticia de las supuestas aspiraciones políticas de Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho.

Incluso se dijo que estaría como cabeza de lista del Partido Liberal para el Concejo de Bogotá.

Según indicó Caracol Radio, el expresidente César Gaviria, director la colectividad, expresó que no conoce al padre Chucho, que nadie le ha hablado de ese aval y que por esa razón no se otorgará dicho apoyo.

Partido Liberal no avalará al padre Chucho para llegar al Concejo de Bogotá

Además de la declaración del expresidente Gaviria, el mismo padre Chucho desmintió la especulación.

"No. Eso es mentira. A mí me han hecho propuestas para el Concejo, para la Alcaldía, para estar acompañando también a los procesos del Centro Democrático y del Partido Liberal, pero yo no tengo la más mínima intención, no me ha pasado por la cabeza, porque mi vocación es de servicio", recalcó a Pulzo el sacerdote.

MÁS NOTICIAS, AQUÍ

También le puede interesar:

Paras: ¿amenaza real para la seguridad de la capital? El abandono del Estado ha provocado que miembros de grupos armados ilegales usen la violencia y la intimidación para tomar el control de algunos barrios. Esta es la segunda entrega de La Bogotá armada.