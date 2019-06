Las ‘luciérnagas’ se tomarán las noches de Bogotá.

Con talleres, exposiciones, puestas en escena, acciones musicales y performáticas se realizará ‘La Noche y Las Luciérnagas’, un evento académico, artístico, estético, humanístico y pedagógico que busca visibilizar el drag, el transformismo y lo queer.

La Facultad de Artes -ASAB- de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, inaugurará el jueves 27 de junio, a las 5:00 p.m. la exposición ‘La Noche y Las Luciérnagas’, evento que llega a su tercera edición como un espacio que se ha logrado posicionar en el circuito cultural colombiano y, particularmente en las artes, como un escenario que invita a reflexionar sobre el género y las prácticas sociales mediante el drag, el transformismo y lo queer.

Para este evento se contará con la participación de más de 50 artistas que, bajo el lente del maestro Hernando Toro, hacen una imponente muestra de sus apuestas creativas y escénicas mediante el cuerpo, sus voces, conocimientos y experiencias.

El acto de apertura tendrá como temática 'camp' y estará el maestro Hernando Toro realizando un registro fotográfico en estudio a todas las personas que lleguen ese día en drag, se realizará este jueves 27 de junio en la Facultad de Artes -ASAB-, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Carrera 13 # 14-64), a las 5:00 p.m. y su entrada será libre.

La inauguración de ‘La Noche y Las Luciérnagas’ también contará con un sentido homenaje a Sergio Urrego, un adolescente que fue un ejemplo de activismo LGBTI desde las artes, el homenaje se realiza con el apoyo del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPAZUD, en alianza con la Fundación Sergio Urrego,y su objetivo principal es sensibilizar sobre el respeto y los diferentes tipos de discriminación que son ejercidas frente a las comunidades diversas.

A través de este homenaje, se quiere lanzar un llamado de atención a las múltiples maneras en que la transfobia, la lesbofobia, la homofobia y todas las formas de exclusión y violencias hacen presencia, ya sea de manera explícita o solapada en los espacios públicos, inclusive dentro de ámbitos académicos, como los universitarios y los colegios.

En el evento de apertura participará Aurora Wonders, una de las drag queens más importantes de México y Latinoamérica, reconocida por ser vocera de causas sociales a favor de los sectores LGBTI.

En alianza con el emprendimiento Oh My Drag!, Aurora Wonders estará ofreciendo un conversatorio en el marco de ‘La Noche y las Luciérnagas’ y posteriormente se presentará con su show en la fiesta organizada por Oh My Drag! en el bar La Piel Roja.

Diseño: Alexa Ospina. Fotografía: Hernando Toro.

Con información comunicado de prensa Alegría Comunicaciones.

Las ‘luciérnagas’ se tomarán las noches de Bogotá.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.