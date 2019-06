Las autoridades buscan a Roger Alexander Pérez, quien se desempeñaba como psicólogo de un jardín infantil del Distrito.

Varios padres de familia lo acusan de haber abusado sexualmente de al menos siete menores de cinco años, dentro del salón de clase.

En octubre de 2018, Pérez pidió el cambio de la Institución. Desde entonces nadie sabe de su paradero.

No obstante, los padres de familia hicieron la respectiva denuncia. Por esta razón, la justicia emitió una orden de captura contra Pérez.

Semana detalló que Milena Losada fue quien alertó sobre el primer caso: "mi hija empezó a ser agresiva y después ya no quería ir al jardín, lo cual para mí era raro porque a ella le gustaba mucho ir. Después descubrí que le daba miedo ir a los baños del jardín. Aguantaba tanto que tuvo una infección urinaria. Una de las profesoras me decía además que de un tiempo para acá la niña ya no comía y no quería hacer nada en clase".

Buscan psicólogo de jardín infantil del Distrito que habría abusado de varios pequeños

En su momento, la Secretaría de Integración Social publicó un comunicado en el que aseguró que tras conocer los casos “actuaron con celeridad y responsabilidad dentro el marco de las competencias institucionales y siguiendo los procedimientos establecidos por la normatividad”.

MÁS NOTICIAS, AQUÍ

También le puede interesar: