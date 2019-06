En la estación de TransMilenio de San Mateo, una pasajera resultó gravemente herida cuando intentaba ingresar a un articulado.

Según la denuncia, una avalancha de pasajeros se le vino encima, la empujó e hizo caer.

Tal fue la agresividad de los pasajeros, que en medio del revuelo le rompieron una pierna. Indolentes, los pasajeros siguieron pasando a su lado.

“La gente me empujó, mi pie derecho quedó en el vacío en el espacio que hay entre el transMilenio y la estación; traté de apoyarme con el pie izquierdo para entrar, pero toda la gente se me vino encima, me empujaron, me hicieron caer, me pisaron el pie izquierdo y me produjeron fractura de tibia y peroné”, narró la afectada a Noticias Caracol.

Actualmente, la mujer se encuentra en un centro médico de Soacha, Cundinamarca, a la espera de una cirugía. Desde allí hace un llamado a TransMilenio para que le responda.

Usuarios de TransMilenio le pasaron por encima a pasajera y le rompieron una pierna

