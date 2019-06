La audiencia en contra de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera por el supuesto ocultamiento de información en el asesinato de la pequeña Yuliana Samboní se reanudó este viernes.

Francisco narró el momento en el que llegó al edificio Equus 66, donde vivía Rafael Uribe Noguera, quien actualmente cumple una condena de 58 años de prisión.

"Abro la puerta y agarro a Rafael, me entra una ira absoluta, sobre todo porque la niña que estaban buscando tenía la edad de mi hija mayor. Lo cojo de los brazos, los empujó con toda mi fuerza, y ahí le empiezo a gritar de todo, le digo que es un hijueputa, le pregunto que dónde está la niña, le digo que en el carro vi un zapatico, le digo que lo voy a matar (…) me doy cuenta que ese no era Rafael, tenía los ojos vidriosos, casi como si tuvieran una tela en los ojos”, citó La W este apartes de la confesión.

Catalina Uribe Noguera entró en llanto al recordar cómo se comportaba su hermano con su hija

Por su parte, Catalina relató que aquel día la esposa de su hermano Francisco le dijo que había recibido una llamada del Gaula comunicándole sobre el rapto de una niña.

También contó que Francisco logró entrar al apartamento de Rafael por el balcó. Luego empezó a escuchar gritos.

"Yo nunca había escuchado a Francisco así, me puse a llorar, llamé a mi esposo y le dije que Francisco iba a matar a Rafael (…) En ese momento sube el vigilante y me reclama que dejara de gritar y molestar a los vecinos. Me dijo que iba a llamar a la Policía y yo le dije: llame ya porque aquí hay algo raro y usted está tapando a mi hermano", expresó Catalina, según citó La W.

"Cuando Francisco le abrió la puerta se llevó una terrible sorpresa: "(Rafael) estaba descalzo, sucio, pálido, sudaba, me dio angustia, Francisco le preguntaba que dónde estaba la niña, y yo decía, como así ¿cuál niña?, y Francisco me dijo que Rafael se llevó una niña. Rafael decía yo la baje, yo la cogí pero del susto la baje, luego que la tiré", agregó.

Además contó que cuando se llevaban a Rafael para el hospital y ella en el camino se baja en el camino y se fue a la casa de sus papás.

En medio de las lágrimas, la mujer también narró su hermano Rafael “era muy especial con ella (su hija)”. Tras pronunciar esas palabras se pidió un receso, pues la mujer se descompuso en el estrado.

