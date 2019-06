Mujer embarazada fue pateada y golpeada por entrar a bus de TransMilenio

En plena hora pico, un hombre pateó y golpeó a la mujer embarazada buscando un puesto dentro del bus.

El vergonzoso caso de intolerancia en TransMilenio se registró en el Portal 20 de Julio este martes. La mujer con ocho meses de embarazo hacía parte de un gentío que esperaba coger bus en la hora pico. Pero la situación cuando llegó el bus se volvió crítica.

La mujer de 21 años narró a Noticias RCN lo sucedido. "Estaba lleno y cuando llegó el bus me empujaron adentro del Transmilenio. En esos momentos iba pasando un señor que entró a empujones atacando a 'Raymundo y todo el mundo'. Mi mamá intentó defenderme y entonces el señor me empieza a pegar puños y luego me da una patada en el estómago", dijo.

Los demás pasajeros del bus reaccionaron para auxiliar a la víctima. El presunto agresor fue detenido por agentes de la Policía de TransMilenio. "Este hombre fue capturado, judicializado y esperamos que de la misma manera le caiga todo el peso de la ley", aseguró la comandante de Policía de TransMilenio, teniente María Elena Gómez.

La víctima fue evaluada por médicos del Instituto de Medicina Legal. Aunque las heridas fueron lo suficientemente serias para requerir una incapacidad, el bebé no sufrió daños.