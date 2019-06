Sentencian a hombre que asesinó al esposo de su mejor amiga en Bogotá

Un juez condenó a nueve años y cinco meses de prisión a Celestino Simbaqueba Carrasco por el homicidio de Héctor Alonso Huertas Montoya.

Los hechos se presentaron el 23 de enero de 2017, en la localidad de Usme.

De acuerdo con la investigación, el victimario departía con unos amigos en su vehículo de carga pesada.

Estando allí, Huertas Montoya se le acercó con una actitud desafiante, reclamándole un supuesto amorío con su esposa.

“Le dije que somos buenos amigos y que no me interesa nada más, que yo respeto”, expresó bajo juramento el procesado al fiscal.

“Lo único que hice fue agacharme el sombrero y cubrirme porque me daba puños, me tiró el casco que tenía en la mano y me lo puso en las vistas, pensé que me iba a matar, después saqué el arma y disparé”, agregó en su relato.

Ante tal declaración, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio doloso y porte ilegal de armas, los cuales aceptó.

El sujeto purgará la pena en la cárcel La Modelo.

