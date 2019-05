Las más recientes decisiones de la justicia dan pie a la incertidumbre sobre el futuro del proyecto.

Cabe recordar que en días pasados el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) suspendió provisionalmente la licitación de la megaobra, luego de que la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Alcaldía frenar el proceso “ante la falta de certidumbre sobre la armonización de los estudios y diseños de la troncal de TransMilenio por la Carrera Séptima, con las obras a ejecutar del plan parcial El Pedregal”.

El mismo día que el IDU se pronunció sobre las inquietudes del Ministerio Público, el Juzgado Administrativo 49 de Bogotá también ordenó la suspensión de la adjudicación de la licitación de la troncal, prevista para el pasado 2 de mayo. Con esta decisión, la justicia respondió a una acción popular interpuesta por los habitantes del Edificio Altos de la Cabrera, propiedad horizontal ubicada en la Avenida Circunvalar con calle 84. En la acción, los demandantes alegan la construcción de dos puentes vehiculares y el posible riesgo que podrían correr la edificación con el desarrollo de la troncal.

En las últimas horas, el juez 49 administrativo de Bogotá ratificó una vez más la decisión de suspender la adjudicación de TransMilenio por la Séptima.

Si no hay TransMilenio, ¿cuáles serían las alternativas para la Séptima?

Tranvía

El primer proyecto que se ha planteado es retomar el tranvía. La administración de Gustavo Petro fue gran impulsora de este proyecto, que tras la llegada de Peñalosa se reemplazó por la troncal de TransMilenio.

Según Peñalosa, la dificultad que se presentaría es la falta de capacidad que ofrecería, porque una línea de tranvía no podría mover más de 9000 pasajeros hora sentido, una fracción que los que mueve TransMilenio o un metro pesado.

Metro pesado

Para varios candidatos a la Alcaldía, la propuesta impulsa la construcción de un metro subterráneo en la carrera Séptima. El proyecto de metro subterráneo de Petro circulaba por las carreras 13 y 11, no por la Séptima.

Esta alternativa ha sido constantemente demeritada por Peñalosa, que asegura que la ciudad no podría pagar “en los próximos 40 o 50 años” los costos de la obra. Aún así, este proyecto ha rondado, generalmente combinado con tren en la avenida Novena.

Más buses duales

Los buses duales de TransMilenio que operan actualmente en la Séptima solo llegan hasta la calle 134. Los habitantes de sectores como San Cristóbal Norte, Codito y Verbenal podrían beneficiarse de una expansión de servicios, que incluyera opciones de movilidad limpia como buses eléctricos.

Para Peñalosa esta opción no ofrece un cambio real, pues la vía está “colapsada”. Aún así, la vigilancia al uso del carril exclusivo podría mejorar tiempos de circulación.

Pregunta- Respuesta

Fernando Rey Valderrama, p rofesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás y experto en movilidad.

El alcalde Enrique Peñalosa ha manifestado que un tranvía no es viable en la carrera Séptima, ¿cuál es su apreciación?

No. El alcalde no dice la verdad. Lo cierto es que uno puede insertar un sistema de tranvía por la Séptima, diseñado especialmente para que ocupe menos espacio. De ser así, no ocuparía más de 10 metros y casi cabría en el separador central. No es cierto que el tranvía trancaría las vías que vienen de oriente a occidente y viceversa. Así como el alcalde califica a los tranvías como un juguete, que hacen lo mismo que TransMilenio, en igual forma hay que decir que la ciudadanía ya conoce de sistemas alternativos como los tranvías, que son eléctricos.

¿Cuáles son las ventajas de un tranvía?

Son vehículos que tienen un alto ahorro en energía, y además es un sistema que va perfectamente controlado con unas herramientas tecnológicas que permiten la operación y protección automática