VIDEO: Policía golpeó a usuario de TransMilenio que encendió un cigarrillo

En un video que circula en Facebook quedó registrado el momento en que un uniformado arremete contra un usuario del Sistema.

En la grabación se evidencia el momento en que el ciudadano desafía al policía encendiendo un cigarrillo.

Una vez el hombre empieza a fumar, el uniformado lo golpea con su macana.

La persona que realiza la grabación, en medio de la angustia, le pide al policía que pare la agresión.

Una vez el policía se cansa de golpearlo, el usuario le reclama, asegurando que no está haciendo nada malo.

"No estoy haciendo nada malo, no estoy robando a nadie, no robé a nadie", resalta la víctima de la polícia en la grabación.

Policía golpeó a usuario de TransMilenio que encendió un cigarrillo

Policía golpeó a usuario de TransMilenio que encendió un cigarrillo

Ambas conductas fueron cuestionadas:

"La ley es para cumplirla por eso es que los gringos niegan la visa para casi todos los colombianos porque quieren hacer lo que se les dé la gana",