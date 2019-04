VIDEO: influencer que salió en pico y placa hace pataleta porque le inmovilizan el carro en Bogotá

Por redes sociales circulan las imágenes de una mujer, que se queja por un procedimiento de tránsito.

Los hechos se habrían presentado en la capital.

En principio, la conductora acepta que infringió la medida de pico y placa.

"Necesito ayuda en este momento. Estoy en pico y placa en este momento, no tenía ni idea que estoy en pico y placa. Me acaban de parar, tengo a un policía demasiado agresivo en este momento, me quiere quitar el carro ya, o sea no llevo ni diez minutos", dice.

Mientras ella insiste en que el uniformado es demasiado agresivo, porque le quiere inmovilizar el vehículo, esté asegurado en reiteradas ocasiones que la mujer no tiene sus papeles al día.

"Cuando está sin el Soat, sin el Soat", recalca el policía de Tránsito.

Al final, la mujer dice: "no me voy a bajar del carro, por favor ayudenme. No le quiero dar plata, no hay que darle plata".

Millennials descubren que no tener soat y salir en pico y placa da para inmovilización del carro… jajajaja esa @andreamarmolej 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

" @ andreamarmolej, tú que eres ejemplo para muchos jóvenes, ayúdanos a que esto no se repita. Cumplir las normas y respetar a la fuerza pública es clave para contribuir a una # MovilidadMejorParaTodos. Movilizarse teniendo # PicoYPlaca genera una multa y la inmovilización del carro", le dijo la Secretaría de Movilidad a la mujer.

.@andreamarmolej, tú que eres ejemplo para muchos jóvenes, ayúdanos a que esto no se repita. Cumplir las normas y respetar a la fuerza pública es clave para contribuir a una #MovilidadMejorParaTodos. Movilizarse teniendo #PicoYPlaca genera una multa y la inmovilización del 🚗.

Andrea Marmolejo dice ser periodista.

