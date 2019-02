El joven caminaba por el puente peatonal de la calle 100 con Autopista Norte, el pasado 6 de febrero, sobre las 10:40 p.m.

En ese momento fue abordado por dos hombres que pretendían asaltarlo, y por ello optó por saltar del puente, lo que le generó una grave lesión en sus piernas y tobillos.

“Dos hombres, uno con pistola, me salieron, y de la reacción que tuve me devolví corriendo y en el momento no pensé, y lo que hice fue saltar por el puente peatonal”, contó el afectado a CityNoticias.

“Cuando caí no sentía parte de mis piernas, y lamentablemente tuve fracturas en los tobillos y en parte de la columna”, continuó explicando.

Ahora el joven está a la espera de una cirugía de tobillos para volver a caminar, una recuperación que puede durar hasta tres meses.

Joven saltó desde un puente peatonal en Bogotá para evitar ser asaltado