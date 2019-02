VIDEO: policías de Bogotá multan a una mujer por preguntar por una empanada

Nuevamente la Policía de Bogotá impone un comparendo relacionado con empanadas.

En un video quedó registrado el momento en que uniformados multan a una joven, cuyo único pecado fue preguntar por una empanada, pues ni siquiera la dejaron comer.

"No lo puedo creer… solo por preguntar… O sea, le costó la preguntadita ¡no me crean! ", recalca una de las jóvenes que realiza el video.

Mientras graban el procedimiento, una uniformada se acerca a las amigas de la joven.

"A mí no me haga caras. No se estrelle con quien no tiene que estrellarse", dice la Policía en actitud amenazante, según quedó registrado en la grabación.

Video:

"Multa por preguntar por una empanada", resalta la publicación del video que circula en Facebook.

PUBLIMETRO intentó conocer la versión de la Policía. Sin embargo, aún no se conoce un pronunciamiento al respecto.

Policías de Bogotá multan a una mujer por preguntar por una empanada

La situación ha causado indignación.

