"Sigo con mi candidatura": Hollman Morris

El concejal Hollman Morris, denunciado recientemente por su exesposa por violencia intrafamiliar, aseguró que no desistirá de su candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

"Sigo con mi candidatura, soy un convencido que sin la consulta interpartidista no hay posibilidad de ganar. Trataré de ganarla, pero si no es así apoyaré sin duda a quien la gane. El caso es que dentro de la C. Humana nos quieren sacar de ese escenario y entregarnos sin competir", expresó en Twitter.

"Los que me piden que renuncie sólo quieren dejar el camino libre a otros partidos políticos. Buscan que la Colombia Humana quede sin candidato y tener el camino más fácil, tumbar la interpartidista. No les importa que también está en juego la siguiente presidencial de Petro", agregó.

Cabe recordar que el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) reiteró recientemente que avala la candidatura de Morris.

El tema ha generado todo un debate en las redes sociales.

"El desespero ha llegado a sus más altos niveles. Me encanta. Pelando el cobre hasta el final. Excelente", "Siga adelante pero no se enfrenten entre ustedes. Las mentiras y calumnias del centro democrático logran siempre dividir y reinar. Abramos los ojos y enfrentemos a ese grupo de delincuentes", "pero si sus mismos copartidarios le dicen que se salga", "no podemos entrar en contradicciones entre verdes y progresistas, tremendo error", expresan algunas de los comentarios.

