VIDEO: la versión del taxista que transportó a un muerto en Bogotá

El taxista que transportó a un muerto en Bogotá entregó su versión en las últimas horas.

Todo inició en la localidad de Chapinero, donde el taxista recogió a los pasajeros.

Según relató a City Noticias, la víctima subió en compañía de otras tres personas (dos hombres y una mujer).

"Ingresa la muchacha, y de ahí sale acompañada de tres hombres más, donde dos de ellos está cargando a uno, como si estuviera pasado de tragos. Ya lo he vivido", dijo.

El conductor aseguró que en ningún momento se percató de que uno de sus pasajeros estaba muerto.

"Cuando se suben yo les digo: 'Yo los llevo para donde quieran, pero lo único que les encargo es que ese señor no se me vaya a vomitar en el vehículo'… ", comenta.

La versión del taxista que transportó a un muerto en Bogotá

El viaje culminó en la localidad Rafael Uribe Uribe.

"Ellos se bajan, me dan el billete de 20 mil pesos y me dicen: 'deje así'. Yo cojo mi billete y se bajan los cuatro, con el borracho (víctima). Yo no quedo con nadie en mi vehículo.Todos se bajan".

Al bajarse, el conductor nota que nuevamente bajan al supuesto borracho.

"Yo nunca oigo la voz del hombre", resalta.

Al conductor le queda la inquietud y una corazonada lo hace devolverse.

En ese momento encontró el cuerpo abandonado del supuesto borracho.

De inmediato, el taxista dio aviso a uniformados del sector, quienes trasladaron a la víctima a un centro médico, porque aparentemente tenía signos vitales.

En lugar, los médicos confirmaron que el hombre tenía dos disparos.

"Al hombre lo asesinan, lo limpian. Lo meten a un hotel, como para limpiarlo, y las heridas de bala las tapan con cinta negra, y así es que lo hacen pasar como un borracho en mi vehículo. Es la hipótesis que me entrega las autoridades", agregó el taxista, quien por lo pronto se encuentra vinculado a la investigación.

Video

En #Primicia en #ArribaBogota: esta es la verdadera historia del taxista que sin saberlo transportó a un muerto en Bogotá. El hombre aseguró que aunque el cadáver sí estuvo a bordo del vehículo, quienes lo llevaban lo dejaron en vía pública. Posted by Citytv.com.co on Wednesday, February 6, 2019

