Tuitera contó que se cuela en TM para ahorrar y comprar hamburguesas

El Distrito se ha empeñado en crear campañas para sensibilizar a la gente en torno a colarse en TransMilenio. Desde siempre, estos actos faltos de cultura ciudadana y que se consideran como una infracción, han causado detrimento patrimonial al bolsillo de los bogotanos.

Sin embargo no falta quien presume del robo al sistema en sus redes sociales. Este es el caso de la joven Vanessa Cárdenas, una estudiante de Administración Pública, que decidió contar en Twitter su historia de robo al sistema.

"Les voy a contar una historia hermosa: con lo que me ahorro colándome en TM (TransMilenio) todos los días, me como una 'hamburguesita semanal'. Que Dios me perdone, pero ese "servicio" de mierda lo pagará quién sabe quien", señaló la joven y por esto se volvió el blanco de las críticas.

Muchos de los usuarios señalaron que su comportamiento demostraba porqué Colombia era un país subdesarrollado, y que era una "ladrona".

Siempre ñera, nunca inñera. — El regreso del diez (@gaboun20) February 1, 2019

Te parece de mierda, pero lo usas y lo necesitas y es el servicio que te lleva a donde requieres ir. Lo tuyo no es más que una justificación jalada de los cabellos pata lavarte las 🤲: "robo, pero porque lo que robo es malo." No, señora, robas porque eres ratera. Así de simple. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) February 1, 2019

Nop, gordita. Yo NO perdono eso porque eso se llama ¡ROBAR! 😡 — DIOS (@GodColombiano) February 1, 2019

Sumerce, una luchadora de la paz y la justicia, eso es robar. Que el servicio sea pésimo no debería hacer que los buenos nos convirtamos en lo que tanto odiamos, ladrones. — Queta Lito (@QuetaLito1) February 1, 2019

Creo qué al leer este masivo rechazo a colarse optes por pagar el pasaje o cambiar de medio de transporte. Hacer lo correcto convierte a la ciudad un mejor lugar para vivir. — Nepzon (@Nepzon1) February 1, 2019