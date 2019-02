Policía iniciaría investigación contra tuitera que admitió que se colaba en TrasMilenio

El Distrito se ha empeñado en crear campañas para sensibilizar a la gente en torno a colarse en TransMilenio. Desde siempre, estos actos faltos de cultura ciudadana y que se consideran como una infracción, han causado detrimento patrimonial al bolsillo de los bogotanos.

Sin embargo no falta quien presume del robo al sistema en sus redes sociales. Este es el caso de la joven Vanessa Cárdenas, una estudiante de Administración Pública, que decidió contar en Twitter su historia de robo al sistema.

"Les voy a contar una historia hermosa: con lo que me ahorro colándome en TM (TransMilenio) todos los días, me como una 'hamburguesita' semanal. Que Dios me perdone, pero ese "servicio" de mierda lo pagará quién sabe quien", señaló la joven y por esto se volvió el blanco de las críticas.

Muchos de los usuarios señalaron que su comportamiento demostraba porqué Colombia era un país subdesarrollado, y que era una "ladrona".

Sin embargo, el tiro le salió por la culata. En medio de su trino, la Secretaría de Seguridad de la ciudad le respondió a la joven que ahora está envuelta en problemas.

"Esta historia no es hermosa: Colarse en TransMilenio atenta contra las normas de convivencia. La multa equivale a $220.824 razón por la cual remitimos este caso a la Inspectora de Policía encargada para que imponga la medida correctiva EJEMPLARIZANTE", señaló la entidad del Distrito. .

Los usuarios de las redes sociales celebraron la medida e indicaron que la multa, incluso, debería ser más alta.