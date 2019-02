El video de ex primera dama sobre obras el parque Japón que está dando de qué hablar

¿Clasismo?, ¡dónde! 🙄🤦🏻‍♂️"Lo que han hecho ustedes en el sur de Bogotá pues, los felicito, muchos de nosotros tenemos la posibilidad de ir a nuestros clubes".Estos son los argumentos de Nohra Puyana de Pastrana y de algunos vecinos de La Cabrera para oponerse a la intervención del Parque Japón.

