Video: denuncian grave caso de abuso policial en estación de TransMilenio

Por medio de sus redes sociales, el usuario de Twitter @FedeMarin_, realizó una grave denuncia en contra de la Policía de Bogotá.

El joven grabó con su celular un procedimiento que realizaron varios agentes en la estación de TransMilenio Museo Nacional.

Al principio, todo parecía normal hasta que los ánimos empezaron a subir.

El joven relató en un hilo lo que ocurrió en la noche del 29 de enero de 2019 con la Policía.

Así fue cómo empezó a relatar lo que pasó con los policías y dos venezolanos que estaban en la estación:

"Les voy a contar una historia que, más allá de reflejar los abusos de poder por parte de algunos miembros de la fuerza pública Policía Bogotá legitimados en el código de policía, es el reflejo de los actos xenófobos, homofóbicos y de injusticia que se viven a diario en el país", escribió. Y siguió relatando lo que ocurría en ese momento: dijo que la Policía de un momento a otro pidió una requisa a los hombres venezolanos, padre e hijo, y todo se empezó a descontrolar. Según Marín, los policías empezaron a hostigar al más joven y el padre empezó a defenderlo. "En medio del susto, el papá se metió entre los policías para tratar de que soltaran a su hijo. Y se desató el mierdero, parce! Uno de los policías le gritó al hijo: ¡PÉGUEME, GONORREA!; varias personas en la estación se metieron a la pelea". Este fue el video que compartió del momento en el que todo se descontroló y las personas, al ver el abuso policial, defendieron a los ciudadanos venezolanos. En medio del susto, el papá se metió entre los policias para tratar de que soltaran a su hijo. Y se desató el mierdero, parce! Uno de los policías le gritó al hijo: ¡PÉGUEME, GONORREA!; varias personas en la estación se metieron a la pelea. pic.twitter.com/wyNcsq5Gjm — Fede ⚡️ (@FedeMarin_) 30 de enero de 2019

Los policías al ver que las personas empezaron a defender a los ciudadanos venezolanos llamaron al cuadrante para pedir apoyo debido a que "estaba siendo atacados".

Sin embargo, esto fue lo que ocurrió:

Mientras seguía grabando, me acerqué al agente de placas 185545, que llevaba al hijo, y le pregunté cual iba a ser el procedimiento que iban a seguir con ellos. Apenas hice eso, el me pidió la cédula; yo respetuosamente se la di, y ahí empezó mi infierno. pic.twitter.com/34oe2j4Psb — Fede ⚡️ (@FedeMarin_) January 30, 2019

El joven aseguró que "los policías nos sacaron de la estación, me dijeron que me iban a poner un comparendo por interferir en el procedimiento policial (WTF?). Yo les dije que solo había grabado, que era abogado, y que según el código de policía estaba permitido".

Además, agregó "no obstante, el policía que muy gallinazamente antes le gritaba al venezolano que le pegara, OJO A ESTO, dijo que YO le había PEGADO ¿¿¿?????, y que me iba a hacer pasar la noche en el CTP. Sí, lo que antes era conocido como UPJ".

Luego de que lo subieron a él y a los dos venezolanos, de los cuales los testigos aseguran, y como se ve en el video, no tenían ningún problema y fueron hostigados por los policías, los amenazaron.

"Con el mismo tono en el que gritaba en el video que le pegaran, el mismo agente nos gritaba a nosotros. A ellos les decía: 'Venecos de mierda', 'Animales, porque personas NO son', 'Devuélvanse a su país"": relató el joven.

Agregó: "y a mí me decía: “Abogaducho”, “Maricón”, “Lo voy a hacer pasar la noche en la UPJ, donde no están los papis del bebé”, “Conmigo nadie se mete ni me pone el celular en la cara, LOCA hijueputa”, “tras de sapo, MARICA”.

Este es el hilo completo de la denuncia que hizo el joven.

Iniciaré el proceso legal pertinente, les agradezco compartir y si alguno tiene conocidos que hayan estado presentes, o sepa como contactar con los dos venezolanos, les agradezco se pongan en contacto conmigo. — Fede ⚡️ (@FedeMarin_) January 30, 2019

PUBLIMETRO se comunicó con la Policía de Bogotá para saber si tenían conocimiento sobre el tema y no obtuvo respuesta.

