Auxiliar de la Policía relató cómo se salvó en el atentado de la Escuela de Cadetes

La investigación del atentado en la Escuela de Cadetes General Santander continúa y a medida que pasa el tiempo se conocen más detalles.

Uno de esos es cómo el auxiliar de la Policía Juan Pablo Sauche se salvó el día del atentado.

Ese día, Sauche estaba custodiando una de las puertas de la escuela y uno de sus superiores lo llamó para advertirle de la camioneta.

El capitán le dijo que la camioneta gris Nissan Patrol se dirigía a su garita, la número 5, para que estuviera pendiente.

La camioneta había dado vueltas por la escuela lo que llamó la atención de algunos.

“Yo estaba en la garita tomando agua. Cuando entra el vehículo mi capitán me modula a mí: ‘Pendiente ahí que va una camioneta gris que se va dirigiendo hacia donde usted. ¡Requísela, párela!’”, comentó el joven a Noticias RCN.

José Aldemar Rojas, señalado de ser el autor material y quien murió en la explosión, se percató del llamado del joven auxiliar y cambió de rumbo.

“Yo salgo de la garita y veo hacia el comedor, cuando ¡pam!”, dijo Sauche.

En ese momento el joven recuerda que todo fue caos y desolación.

“Yo vi todo. El sonido, la nube negra, negra, negra tapando el cielo. Con ese susto como ¿qué pasó? O sea, el shock", dijo al noticiero.

Agregó que "yo no me las creía. Gente entrando, gente llorando. Yo me senté porque estaba impresionado, llorando también".

Sauche quedó herido tras la explosión. Sus piernas, brazos y abdomen se vieron afectados debido a la onda explosiva.

El joven auxiliar de 19 años aseguró que le faltaban solo 13 días para cumplir su servicio y que su sueño es ser policía.

“Tampoco voy a dejar mi sueño por un atentado oscuro. Tampoco me dejo afligir", aseguró.

"Yo sé que es duro, es duro volver a la Escuela donde viví el momento más oscuro de mi vida, pero también puede ser una motivación de estudiar ahí y ser policía”, dijo.

Auxiliar de la Policía relató cómo se salvó en el atentado de la Escuela de Cadetes

En este link puede ver la nota completa.

Para conocer más sobre el atentado, le dejamos la siguiente nota:

Publimetro Colombia Compensarán afectados por atentado contra Escuela de Cadetes Así va el proceso.

MÁS NOTICIAS DE BOGOTÁ