Afirman condena de 40 años de cárcel a hombre acusado de hacerle paseo millonario a Carolina Cruz

Jose Fabio Cano Bayona fue sentenciado a 40 años de cárcel por el paseo millonario a Carolina Cruz y su pareja en ese momento, Daniel Arenas.

Los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2007 cuando la presentadora y el actor se movilizaban por la calle 90 con circunvalar.

Sin embargo, Bayona asegura que es inocente a pesar de que se le acusa de secuestro excesivo, hurto calificado y concierto para delinquir.

Tras pagar 11 años de prisión, al caso de Cano Bayona le apareció un nuevo testigo.

El hombre se identifico como James Eduardo Vargas Prieto y dijo que él fue el autor del paseo millonario.

La esposa de Cano comentó que “la señorita Carolina Cruz cuando estuvo en audiencia le dijo 'sí yo sé que tú no me robaste, yo sé que no fuiste tú"".

Además de eso, Daniel Arenas habló con Cano por videoconferencia y supuestamente nunca aceptó que él fuera el culpable.

Ahora bien, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo que el testimonio de Vargas tenía muchas inconsistencias.

Esa fue la razón por la que se reafirmó la decisión de darle 40 años de prisión a Cano Bayona.

Otra de las razones por las que se reafirmó la sentencia fue porque el testimonio de Vargas tenía muchas inconsistencias.

Este es el programa de Testigo Directo que se transmitió el año pasado sobre el paseo millonario a Carolina Cruz.

Así fue el paseo millonario a Carolina Cruz y Daniel Arenas

La presentadora, ni el actor Daniel Arenas se han pronunciado sobre el tema.

Según la Sala, Cruz y Arenas testificaron y aseguraron que Cano Bayona fue la persona que los robó esa noche de 2007.

Hasta el día de hoy, Cano Bayona alega su inocencia.

