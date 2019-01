El testimonio de la familia desgarrador.

Cuentan que aún no les han confirmado si el cadete Diego Alejandro Pérez está vivo o muerto.

Por tal razón, viajaron en bus a Bogotá desde el municipio Tuluá, en el Valle del Cauca.

Este viernes arribaron a Medicina Legal, en el centro de la capital, para buscar respuestas del paradero de Diego Alejandro, con año y medio en la Escuela General Santander.

El drama de la familia que no encuentra a cadete tras carro bomba

“Nadie sabe de él, no dan cuenta de él y me gustaría saber qué pasa con mi hijo, que me den una información clara y veraz de qué es lo que está sucediendo con él”, dijo a Noticias Caracol el padre Diego Alejandro Pérez.