Un usuario de transMilenio que ha sido víctima de varios robos fue herido en las últimas horas.

Según su relató, los delincuentes intimidaron a los pasajeros del articulado a la altura de la estación Ricaurte.

En medio del asalto, el joven fue agredido porque intentó defender a uno de los usuarios del sistema.

"El tipo me agrede físicamente, me pega tres codazos, me dice que no le mire el rostro", relató la víctima a Noticias Caracol, tras agregar que el sujeto le propinó dos puñaladas.

En ese momento, un pasajero de la tercera edad le facilitó su bastón al joven para que se defendiera.

Sin embargo, nadie más le brindó ayuda por temor a los delincuentes.

Apuñalan joven en TransMilenio por intentar evitar un atraco

Según contó, al bus se subieron aproximadamente cinco sujetos, entre 20 y 22 años, armados con cuchillos y palos.

MÁS NOTICIAS DE BOGOTÁ Y EL PAÍS, AQUÍ

También le puede interesar:

Publimetro Colombia Así va la modernización del alumbrado público en Bogotá Se estima que la ciudad finalice este 2019 con 150.000 luminarias LED.